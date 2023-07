Storie di Piazza torna a Cavaglià e Casa Zegna con due spettacoli

Quello del 29 luglio a Cavaglià e a Casa Zegna il 30 luglio sarà un gradito ritorno delle splendide cantanti-attrici di Storie di Piazza aps: Noemi Garbo, Oriana Minnicino e Luisa Trompetto, per lo spettacolo ceronettiano che ha del magico e del poetico, Malamore, ma l'amore no. I costumi e le scene sono di Laura Rossi, la regia è di Manuela Tamietti.

L'occasione è inserita nella rassegna Storie Biellesi 2023 e vede il coinvolgimento di due Comuni geograficamente opposti, uno nella zona del basso biellese a Cavaglià nella splendida cornice di Villa Salino alle h. 21, l'altro sulle montagne di Trivero, in Valdilana a Casa Zegna alle h. 16.30, inserito per i pomeriggi della Rete Museale Biellese. Musica, teatro di figura, poesia, canto e molto altro vi faranno compagnia e vi accompagneranno nel mondo di Guido Ceronetti a cui lo spettacolo è dedicato. Lo spettacolo è stato scritto da Ceronetti stesso, con Manuela Tamietti, attrice storica del Teatro dei Sensibili, in occasione del Festival dei Disperati svolto in Piazza Carignano a Torino nel 2011.

Lo spettacolo di allora ha mantenuto alcune canzoni e alcuni testi ma è stato completamente rinnovato in occasione dei festeggiamenti del 2021 svoltisi a Cetona, cittadina toscana in cui Ceronetti è vissuto per 40 anni della sua lunga vita. Malamore, ma l’amore no, si pone come ponte tra il teatro di strada, l’improvvisazione e la musica e permette una continua sperimentazione a seconda del pubblico e dei luoghi in cui viene rappresentato. Le attrici che interpretano caratteri diversi stimolano ricordi del tempo passato, lanciano brandelli di poesia, mescolano poeti amati dal maestro Ceronetti, e portano elementi di canto e teatro di figura, rivisitando scene e brani del grande repertorio dei Sensibili. Ingresso a offerta libera. Prenotazioni whatsapp 349 716 0287. www.storiedipiazza.it