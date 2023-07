Candelo, lo Scambialibri è un successo: proseguirà fino al 9 settembre

Si comunica che, visto il buon successo dell'iniziativa, lo "Scambialibri" proseguirà fino al 9 settembre negli orari di apertura della biblioteca civica Livio Pozzo: lunedì 15.00 - 18.00; martedì 9.30 - 11.30; mercoledì e giovedì 9.30 - 11.30 e 15.00 - 18.00; sabato 9.00 - 11.30. La biblioteca resterà chiusa da lunedì 14 agosto a venerdì 18 agosto (compreso).

Che cos'è? Un progetto sperimentale "Scambialibri", legato ai libri scolastici che tante famiglie hanno in casa e non usano più, mentre altre famiglie con ragazzi in età scolastica potrebbero utilizzarli ancora. Subito si è messa in moto la macchina operativa dei volontari della biblioteca civica L. Pozzo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Cesare Pavese e con il Comune, che ha patrocinato l'iniziativa. Come fare? I genitori potranno portare in biblioteca i libri scolastici degli ultimi anni della scuola elementare e media, in buono stato, che i figli non usano più. Altri genitori potranno venire a cercare eventuali libri per i loro figli per il prossimo anno scolastico.