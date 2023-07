Maltempo infuria nella notte, alberi sulle strade e grandine nel Biellese FOTO

Sono stati 22 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Biellese tra la prima serata di ieri e le prime luci dell'alba di oggi, 25 luglio. Per lo più cavi danneggiati e alberi crollati in mezzo alla strada.

I disagi maggiori si sono concentrati nei rioni settentrionali di Biella (come Cossila e Favaro) e nei paesi di Bioglio, Pettinengo, Pralungo, Sostegno, Strona, Valdilana e tutta l'area del Tracciolino. In azione anche le squadre AIB lungo la strada per il Santuario di Oropa.

E poi grandine. Chicchi di piccole e medie dimensioni sono stati segnalati in molti comuni della Provincia come Andorno Micca, Biella, Casapinta, Tavigliano e Valdilana, con danni alle auto e ai campi.