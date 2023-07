Biella, scontro auto-moto in via Milano: traffico rallentato

Traffico rallentato in via Milano, a Biella, per un incidente stradale. È successo poco fa, all'altezza del Decathlon di Chiavazza, dove sono rimasti coinvolte in uno scontro un'auto e una moto.

Stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti. Sul posto si stanno portando le forze dell'ordine.