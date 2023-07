Candelo in festa per San Giacomo

Candelo in festa per San Giacomo con la Santa Messa (a cui ha preso parte l'omonima banda musicale) e l'esibizione musicale della ST. James Big Band. Entrambi gli eventi, in programma nei giorni scorsi, hanno visto una grande partecipazione di pubblico. Presente anche il sindaco Paolo Gelone insieme all'assessore Selena Minuzzo.