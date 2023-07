"Per i disabili più opportunità di lavoro", dalla Regione 4 milioni di euro per progetti di inclusione

“La disabilità non deve essere un ostacolo per chi cerca il giusto posto nel mondo del lavoro. I cittadini disabili devono poter godere di pari opportunità di accesso ai percorsi di lavoro e la massima inclusione per raggiungere autonomia e indipendenza che solo la dignità del lavoro possono offrire. Abbiamo stanziato 4 milioni di euro per sostenere attività virtuose in tal senso per il Piemonte e vogliamo far comprendere che assumere una persona con una disabilità deve essere un valore aggiunto per un’impresa e non un mero obbligo di legge”. Così l’Assessore regionale al Lavoro e Formazione Elena Chiorino sul nuovo bando di Regione Piemonte per sostenere l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità: 4 milioni di euro del Fondo regionale disabili sono a disposizione per finanziare progetti e interventi di qualità rivolti a chi ha difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. I progetti ammessi al finanziamento regionale dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025. Ogni progetto approvato potrà ricevere un finanziamento massimo di 165 mila euro.



CHI PUÒ PARTECIPARE

Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati, con almeno una sede o una unità operativa in Piemonte, esclusivamente in raggruppamento, composto da almeno un’agenzia accreditata per i servizi al lavoro, una o più amministrazioni pubbliche con sedi in Piemonte, che abbiano finalità e compiti a favore delle persone con disabilità, uno o più enti del terzo settore.



I DESTINATARI DEI PROGETTI

Le persone disoccupate iscritte alle liste del collocamento mirato della Regione Piemonte (presso i Centri per l’Impiego), che hanno disabilità medio-gravi di tipo psichico-intellettivo; psichico-mentale; sensoriale-visivo; sensoriale-uditivo; sensoriale-linguistico; fisico con percentuale superiore al 74%. Le persone non devono essere già inserite in percorsi di politica attiva appartenenti alla programmazione regionale o nazionale.



I PROGETTI: INTERVENTI E AZIONI

I progetti finanziabili con il bando devono prevedere interventi finalizzati a sviluppare attività lavorative, di accompagnamento dei disabili nell’inserimento occupazionale e di supporto per l’inclusione sociale.

Si comincia con l’accoglienza e l’orientamento di base per elaborare il percorso individuale più idoneo. Seguirà una fase di orientamento specialistico, con l’analisi dei bisogni e degli obiettivi da raggiungere, valorizzando le competenze di base e le esperienze della persona, che potrà quindi essere avviata al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Potranno essere svolti laboratori per dotare le persone di strumenti necessari all’attivazione lavorativa. Al termine dei percorsi di preparazione al lavoro, le persone prese in carico potranno essere inserite in un posto di lavoro attraverso un tirocinio oppure con contratti di apprendistato o a tempo determinato o indeterminato.



Tutte le informazioni di dettaglio sono pubblicate nella pagina web del sito di Regione Piemonte: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-linclusione-socio-lavorativa-persone-disabilita