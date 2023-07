Mongrando, il consiglio comunale dice no all’inceneritore di Cavaglià (foto di repertorio)

Durante il consiglio comunale di Mongrando, svoltosi mercoledì 19 luglio, il sindaco Antonio Filoni ha presentato la mozione contro l’inceneritore di Cavaglià, inoltrata dai consiglieri di minoranza del Comune stesso.

“A seguito di una breve illustrazione la suddetta mozione è stata votata con voti favorevoli dal sottoscritto, da cinque consiglieri di maggioranza e dal capogruppo di minoranza Gazzola di Fratelli d’Italia – spiega Filoni - Si sono invece astenuti gli altri due consiglieri di minoranza Negro e Squillace. Ancora una volta il consiglio comunale di Mongrando non rimane indifferente alla questione e continua a sostenere senza riserve il suo no a tutti i termovalorizzatori, sostenendo sempre di più un’ampia e precisa raccolta differenziata: meno rifiuti e più riciclo. Invito tutti i colleghi ad adottare con forza la mozione e dire no all’inceneritore di Cavaglià”.