Biella, ad agosto si trasferiscono gli uffici amministrativi di SEAB

Si comunica che gli uffici amministrativi della SEAB, così come lo Sportello Tributi, nel mese di agosto saranno trasferiti nei nuovi locali di Via Galimberti 10/a. In considerazione di ciò, l’operatività degli uffici subirà alcune interruzioni; non ci sarà nessuna ripercussione sui servizi di raccolta e di spazzamento che proseguiranno come di consueto.

In particolare: la prima settimana di agosto (1-4 agosto) gli uffici e lo sportello di viale Roma 14 non saranno più operativi; la settimana successiva (7-11 agosto) l’attività riprenderà progressivamente nella nuova sede di Via Galimberti 10/a, ma vi potranno essere interruzioni dell’attività di uffici e sportello, dovuti a motivi logistici; il giorno lunedì 14 agosto gli uffici SEAB saranno chiusi; dal giorno 16 agosto l’attività di uffici e sportello riprenderà regolarmente esclusivamente nella nuova sede di Via Galimberti 10/a. Dal 1 al 14 agosto subiranno analoghi fermi operativi tutti i seguenti numeri ed indirizzi mail di contatto: il centralino (015.8352.911), il servizio mail di informazioni (info@seabiella.it), il servizio di prenotazioni via Whatsapp (349.7061.166), i servizi informativi per la tariffa (015.8352. 937 – 905 – 970). Il Numero Unico per prenotare il ritiro domiciliare di ingombranti e verde (015.8352.999) continuerà, invece, ad essere operativo con il consueto orario dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con orario continuato.

La ristrutturazione della società passa anche attraverso il rinnovo dei locali e la riqualificazione delle aree di lavoro che prevede l' inserimento di nuovi collaboratori negli uffici tariffa, call center, edp. Le condizioni dell’ambiente di lavoro sono uno dei fattori principali per il successo di un’azienda. Un buon ambiente di lavoro, favorisce il benessere dei lavoratori e l’aumento della produttività. Ne è convinto il presidente Bodo e il cda di Seab, che hanno trovato una soluzione abitativa migliore, più grande e moderna della precedente, mantenendo invariate le spese di affitto dei locali rispetto alla vecchia sede di viale Roma. Seab si scusa anticipatamente per le eventuali criticità ma sottolinea che il mese di agosto è stato scelto proprio per creare meno disagio possibile all' utenza.