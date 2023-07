Capriolo azzannato a Vigliano, portato al CANC di Grugliasco

Ieri 24 luglio, intorno alle 23, il personale per il recupero della fauna selvatica di Biella è stato chiamato per un intervento a Vigliano, per il recupero di un capriolo.

A fare la segnalazione è stato un passante che ha notato la bestiola ferita, un capriolo femmina di circa 5 mesi, nei pressi di via Ravetti. Sul posto è arrivato il servizio veterinario Asl di Biella che ha visitato il capriolo che si sospetta sia stato vittima di predazione da parte di un canide.

Per l'animale è stato quindi disposto il trasferimento presso la clinica universitaria CANC di Grugliasco Torino per provvedere alle cure mediche del caso.