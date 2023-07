Occhieppo Superiore, in arrivo altri lavori e cantieri: l'annuncio del sindaco Ramella Pralungo

Non solo lavori sulla via Martiri della Libertà ma sono in arrivo altri cantieri in diversi punti del paese di Occhieppo Superiore. Ad annunciare l'inizio degli interventi il sindaco Emanuele Ramella Pralungo sui propri canali social con tanto di fotografie in allegato.

“Nello specifico – spiega - il 2° lotto funzionale della via Martiri della Libertà; realizzazione di un parco giochi incluso che potrà essere usato anche dai bambini con problematiche di deambulazione; messa in sicurezza e realizzazione di nuove scogliere sul torrente Elvo per limitare l'impeto delle acque, al fine di proteggere i nostri cittadini e le loro proprietà durante gli eventi meteo avversi. Sempre impegnati a favore della nostra comunità occhieppese”.