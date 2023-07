Pigiama Run ancora più grande, a Biella e in altre 22 città torna la corsa adatta a tutti per i bambini malati di tumore

Un tramonto di fine estate da vivere nella propria città, come in una prolungata vacanza, per stare accanto, rigorosamente in pigiama, ai bambini pazienti oncologici e alle loro famiglie. Perché lo sport e il movimento rappresentano un veicolo immediato di condivisione e sostegno.

Venerdì 15 settembre, proprio all’ora del tramonto (alle 18.30), 23 punti di incontro in altrettante città in tutta Italia si riempiranno di persone per la Pigiama Run, la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che mette tutti in pigiama per mostrare vicinanza a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere. Un appuntamento adatto a tutte le età e da vivere in compagnia.

Oltre a Biella, Bari, Barletta, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Latina, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania le città coinvolte. Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, l’appuntamento, ha come obiettivo il sostegno a progetti per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Un aiuto che giungerà loro grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale.

Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha infatti raccolto l’adesione di molte LILT della penisola, trasformando l’appuntamento in un importante momento nazionale di raccolta fondi, attraverso le iscrizioni di quanti vi partecipano. La corsa solidale partirà in contemporanea in 23 village e punti di ritrovo. Qui ci saranno a disposizione anche punti di ristoro, animazione e musica. Per tutti, in ogni caso, è possibile la partecipazione all’iniziativa in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera. Perché si può fare del bene in qualsiasi momento e luogo. Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, amici di LILT e fedelissimi all’iniziativa, sono i testimonial della “Pigiama Run 2023”.

Con il loro entusiasmo e impegno sono pronti a coinvolgere sempre più persone. L’invito è anche a dare libero sfogo alla fantasia, sfoggiando outfit originali e divertenti. Gli iscritti alla corsa riceveranno il pacco gara omaggio con la sacca ufficiale della manifestazione e gli omaggi degli sponsor tecnici (fino a esaurimento delle disponibilità), il pettorale stampato e, al termine dell’evento, l’attestato di partecipazione.

A Biella la Pigiama Run partirà da Spazio LILT dove, come per l’edizione 2022, sarà allestito il Village che, a partire dalle ore 16:30, accoglierà i partecipanti con momenti di intrattenimento, musica e sport. Il percorso di 5 km si snoderà nel centro della città per concludersi nuovamente nella sede di Via Ivrea 22. La Pigiama Run di Biella è aperta a tutti: adulti e bambini, famiglie, associazioni sportive, corridori professionisti e non, e a chiunque voglia testimoniare la propria vicinanza ai bambini ricoverati nei reparti oncologici italiani.

Quest’anno sarà inoltre possibile iscriversi come gruppo e aggiudicarsi il riconoscimento come “Gruppo più numeroso”. Come per l’edizione 2022, i proventi della Pigiama Run di Biella verranno destinati da LILT Biella direttamente alle famiglie (o a chi ne fa le veci) di bambini oncologici con diagnosi di neoplasia residenti nella Provincia di Biella. Per iscrizioni e dettagli: www.pigiamarun.it/biella Per maggiori informazioni: iniziative@liltbiella.it - 0158352111