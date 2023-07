A Masserano scambi di abiti e casalinghi al Mercatino del Riuso dell'Infermeria San Carlo

La Fondazione Infermeria San Carlo di Masserano si prepara per ospitare la seconda edizione del mercatino del riuso di questa estate. A differenza dell’appuntamento andato in scena lo scorso mese, questa volta a essere scambiati saranno gli abiti per gli adulti, oltre che articoli casalinghi. A disposizione per gli scambi ci saranno comunque ancora vestiti e giocattoli per l’infanzia. L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione con l’associazione “Genitori sempre” e la Pro Loco.

La data da segnarsi in calendario è quella di domenica 30 luglio, con l’evento che proseguirà per tutto il giorno, dalle 9 alle 17. Chi avesse intenzione di portare abiti che non usa più lo può fare tutti i giorni (entro il 23 luglio), consegnandoli direttamente alla casa di riposo di via Roma 60 dalle 8 alle 19. I vestiti, che devono essere in buono stato di conservazione, vanno inseriti in una scatola sulla quale vanno segnati il proprio nome e il numero di telefono. Si chiede di non portare più di 15 capi a persona. Quanto portato verrà valorizzato in monete “San Carlo”, i soldi coniati dalla struttura masseranese.

Domenica 30 luglio sarà quindi possibile spendere i propri “San Carlo” acquistando ciò che piace di più, tra quanto proposto negli stand allestiti nel cortile della casa di riposo. Anche chi non ha nulla da consegnare può partecipare all’iniziativa, acquistando direttamente quel giorno i “San Carlo” di cui ha bisogno. Sarà inoltre possibile gustare la merenda preparata per l’occasione e fare quattro chiacchiere con gli ospiti della struttura. Le rimanenze della giornata, abiti, giochi e articoli casalinghi, verranno devolute in beneficenza.