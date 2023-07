Biella per 5 giorni capitale della sartoria mondiale, FOTO e VIDEO

Dal 31 luglio al 5 agosto si terrà a Biella il 39mo Congresso della World Federation of Master Tailor, un appuntamento che vedrà arrivare nella nostra Penisola oltre 270 sarti rappresentanti di 34 Paesi. La scuola italiana è da sempre considerata come una delle più influenti e ammirate, grazie al nostro DNA di capacità artigianale, imprenditoriale e di gusto. La locuzione Made in Italy nasce proprio dal “su misura” per poi passare ad altri settori contigui come la Moda.

Ma l’altro fattore che ha influito nella scelta dell’Italia da parte del Comitato direttivo della WFMT è stata Biella.

A fare gli onori di casa nella mattina di oggi lunedì 24 luglio a Palazzo Oropa alla conferenza stampa è stato il sindaco Claudio Corradino: "Spero che il Biellese sia all'altezza di accogliere un evento mondiale di questa portata. Purtroppo sappiamo che si è abituati a polemizzare un po' su troppe cose da noi, ma questo congresso è una grande occasione per la città e non solo e ce la stiamo mettendo tutta per fare del nostro meglio".

A entrare nei dettagli in merito all'evento è Gaetano Aloisio, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori, organizzatrice della manifestazione, e vice Presidente della WFMT, presenta l’importante kermesse di imminente svolgimento. "A Biella arriveranno rappresentanze di 34 Paesi e 270 sarti. Partecipare a questo congresso è un successo enorme. Quando me abbiamo parlato un anno fa a Ideabiella sapevo che era una sfida perchè ho dovuto spiegare al Comitato perchè avevo scelto Biella, perchè qui c'è l'eccellenza del mondo della materia prima ed è pienissima di gente che sa lavorare".

L'assessore al Commercio Barbara Greggio ha ringraziato tutte le persone e gli enti coinvolti nel progetto del loro entusiasmo e del loro impegno: "E' già un successo oggi in sala consiglio che sia rappresentata tutta la filiera produttiva del distretto biellese. Vuol dire che Biella sa dare molto anche come Città Creativa Unesco".

"Non dobbiamo guardare i numeri - ha invece esordito Carlo Piacenza in rappresentanza della filiera produttiva - ma all'importanza dell'evento e al fatto che venga da noi. E speriamo che non resti un episodio isolato ma diventi magari una tradizione".

"E' una data storica per noi oggi - ha commentato Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella - dobbiamo sfruttare ogni secondo di questi 5 giorni che vengono da noi. Biella può contribuire a fare crescere l'italianità sartoriale. Grazie a questa opportunità che si dà a Biella e all'Italia, Biella potrebbe diventare luogo dove saranno formati i migliori sarti al mondo".

"Sono convita che la nostra città accoglierà a dovere questo meraviglioso evento", ha esordito Valentina Gusella, direttore Cna Biella.