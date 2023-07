471 le carte solidali distribuite a Biella da oggi. Ecco come funziona

Stanno giungendo agli uffici dell’Assessorato Servizi Sociali numerose telefonate di cittadini per ricevere la “Social Card Dedicata a Te”. Vogliamo precisare che il requisito dell’ISEE fino a € 15.000 non è l’unico stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 e che la normativa prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a € 382,50. Tale importo, erogato attraverso una carta prepagata Postepay, servirà per acquisti di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati.

In questi giorni è iniziata la distribuzione delle carte solidali del Biellese (leggi Carte solidali anche nel Biellese), e nella mattinata di oggi lunedì 24 luglio anche a Biella, ai 471 nuclei residenti a Biella ai quali era già stato fissato l’appuntamento e che potranno così recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro della tessera.

I beneficiari del contributo sono stati determinati in modo automatico e sono stati contattati dai nostri uffici comunali per il ritiro della lettera – strettamente personale - con il codice di riferimento, che darà loro diritto al ritiro della carta presso gli uffici postali.

Il Decreto interministeriale Masaf/Mef prot.210841 del 19 aprile 2023 ha stabilito i seguenti criteri per individuare i nuclei familiari beneficiari che oltre ad essere residenti a Biella ed essere in possesso di certificazione ISEE ordinario 2023 con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui (a Biella ci siamo dovuti fermare a € 11.950) devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009 (priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso)

Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005 (priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso)

Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti (priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso

Tutti i beneficiari, che sono stati avvisati telefonicamente o hanno ricevuto la nostra comunicazione per fissare l’appuntamento per ritirare la lettera che darà diritto a recarsi presso qualsiasi ufficio postale a ritirare la carta, dovranno effettuare almeno un acquisto il 30 settembre 2023 pena decadenza del beneficio.

Il contributo invece NON SPETTA non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.