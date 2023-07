Spazio Cultura, un ricco calendario di mostre gratuite

Sarà ricco di mostre il periodo estate/inverno dello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, lo spazio espositivo ad ingresso libero in via Garibaldi. Fino al 6 agosto proseguirà la mostra “Design Alabastro 22”, a cura di Luisa Bocchietto, una mostra di design/artigianato artistico sull’alabastro, già esposta a Milano dal 18 al 23 aprile 2023 in occasione della Design Week e che racconta in modo affascinante la storia di questo antico materiale. Molto interessanti le creazioni di giovani designer che hanno realizzato proposte di arredo belle e funzionali.

A settembre, nel periodo 1-10 verrà ospitata una personale dell’artista di Giosetta Fioroni nell’ambito del Festival Fuoriluogo. Nata a Roma nel 1932, durante la sua carriera ha realizzato opere usando molte tecniche diverse, fra cui ceramica, pittura a tempera e ad acrilico, che ritraggono il mondo in modo visionario e quasi astratto Dal 16 settembre e fino al 1° ottobre sarà la volta di “I colori della felicità”, esposizione Esposizione delle opere realizzate dai bambini nell’ambito di LaborARTE a cura di Fondazione Angelino. Sono previsti laboratori allo Spazio Cultura.

Dal 7 al 29 ottobre Spazio Cultura ospiterà una mostra personale di Pierangela Orecchia. Nata a Vercelli nel 1967, l’artista esegue lavori di grandi dimensioni in tecnica mista su supporti di diverso tipo con largo uso del cartone. La sua ricerca artistica riguarda le luci, le atmosfere e soprattutto l’umanità dell’Africa Nera.

Dall’11 al 26 novembre avrà luogo la mostra fotografica NON CHIAMATEMI MORBO, proposta da APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV. Prodotta da Parkinson Italia onlus, la mostra tratta la malattia di Parkinson in un modo innovativo e molto interessante, con fotografie (circa 40) abbinate a un QRcode che permette di accedere alle storie raccontate da Mr e Mrs Park (alias Claudio Bisio e Lella Costa).

Verrà organizzata nell'ambito degli eventi della Settimana per il Parkinson (25 novembre 2023). Nell'anno della scomparsa del Presidente Onorario e fondatore, Don Giorgio Chatrian, APB provvederà inoltre a produrre una fotografia (e relativa narrazione) proprio su Don Giorgio.

Quest'opera si integrerà nella mostra e proseguirà nel suo tour nazionale. https://nonchiamatemimorbo.info Infine, dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024 è in programma una mostra personale di Graziano Dalla Fontana, pittore vivente di Pralungo.