Ciak e...azione, si gira al Ricetto di Candelo

“Il nostro Ricetto torna ancora una volta ad essere set cinematografico: l'emozionante eco dei ciak, azione! risuonava di nuovo per le rue del borgo per le riprese di un docufilm che racconterà la Torino del 1800. Una produzione di Fondazione Vittorio Bersezio di Torino per la regia di Michele Burgay, produzione esecutiva di Deltanove – Videodelta”. Lo scrive sui propri canali social il sindaco di Candelo Paolo Gelone, assieme ad un video del docufilm.

“E le riprese non si limitano al Ricetto, ma escono anche fuori le mura – aggiunge - grazie alla collaborazione dell'Amministrazione e di Fondazione FILA Museum, il docufilm verrà girato anche in altre location, ad esempio presso Villa Mares a Candelo”.