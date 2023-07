Dramma a Vinovo: 84enne uccide la moglie con la pistola e poi si suicida

Dramma a Vinovo, dove questa mattina i Carabinieri sono intervenuti all'interno di una villetta di villaggio Torrette per un'omicidio/suicidio di due coniugi anziani. L'allarme in via dei Tigli 33 è scattato poco dopo le 9, dove i militari hanno trovato i cadaveri della coppia all'interno della loro abitazione.

A lanciare l'allarme e chiamare il 112 è stata la figlia. Secondo la prima ricostruzione l'uomo, Claudio Cantone Coli di 84 anni, avrebbe ucciso la moglie con una pistola per poi togliersi la vita. La donna, Vera Maria Icardi ed originaria di Costigliole d'Asti, aveva la stessa età. Sul posto i militari e la Scientifica per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.