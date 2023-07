Incidente all'ex funicolare di Biella, ferito un uomo: a bordo anche il segretario di FdI Franceschini

L'ex funicolare di Biella torna a far parlare di sé. È notizia di poco fa che una delle due cabine ha interrotto la sua marcia a metà del percorso. A raccontarlo il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Cristiano Franceschini che si trovava a bordo con altre tre persone: un biellese di 17 anni, una 42enne di Savona e un uomo di 45 anni, rimasto ferito nell'accaduto.

“Stavamo salendo verso il Piazzo quando all'improvviso la cabina ha cominciato a oscillare avanti e indietro pericolosamente, con violenti strapponi – racconta Franceschini – Abbiamo cominciato a perdere l'equilibrio e ci siamo scontrati con la parete. Non appena si è stabilizzata abbiamo dato l'allarme. Sono stati 20 minuti di attesa con un caldo davvero asfissiante. Alla fine, i tecnici hanno riportato la cabina al punto di partenza e qui siamo scesi. Poi abbiamo atteso l'arrivo dell'ambulanza che ha caricato un uomo in ospedale perchè lamentava qualche dolore. Fortunatamente non sono rimasto ferito, solo qualche botta ma non è stata un'esperienza piacevole”.

L'impianto avrebbe dovuto cessare il suo servizio domani (come spiegato in questo articolo: Chiude l'ex funicolare del Piazzo, non ha passato il collaudo) ma la chiusura è stata anticipata direttamente a stasera. Se la fortuna è cieca il fato ci vede benissimo.