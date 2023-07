Incidente a Castelletto, auto fuori strada e furgone in fiamme dopo l'urto: in ospedale due anziani (foto di Mattia Baù)

Un tamponamento tra due mezzi ha scatenato un incendio a Castelletto Cervo. È accaduto poco prima delle 10 di oggi, 24 luglio, lungo la Provinciale per Buronzo: stando alle prime ricostruzioni, un'auto e un furgone sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento per cause ancora al vaglio dei Carabinieri.

Il primo veicolo è finito fuori strada; il secondo, invece, è stato letteralmente avvolto dalle fiamme a seguito dell'urto. Fortunatamente i giovani presenti a bordo sono subito scesi in strada prima che il rogo avvolgesse l'intero abitacolo.

Nell'auto, invece, c'erano due anziani, subito soccorsi dagli automobilisti in transito e assistiti dal personale sanitario del 118. In seguito, sono stati trasportati in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area colpita.

Al momento, si registrano lunghe code in ambo le direzioni.