Sono bastate poche decine di minuti per causare danni alle auto per la grandine caduta in dimensioni notevoli, e il crollo di piante sulle sedi stradali. In questo momento le squadre di Vigili del Fuoco stanno operando sulle emergenze e i volontari AIB sono al lavoro per la rimozione di grossi alberi che ostruiscono la sede stradale sulla strada nuova per Oropa in località Favaro.