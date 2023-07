Finisce sull'asfalto a Sostegno, ferito un motociclista di 32 anni

Non sarebbero gravi le condizioni di salute del motociclista, rimasto ferito in un incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.40 di ieri, 23 luglio, in frazione Asei di Sostegno.

Per cause da accertare il centauro, un 32enne di Castelletto Cervo, è finito a terra con il mezzo. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri: a loro il compito di accertare la dinamica dell'accaduto.