84 carte solidali a Vigliano: al via il rilascio ai beneficiari

Sono 84 i nuclei di Vigliano Biellese beneficiari della carta solidale 2023, individuati dall’Inps sulla base del Decreto interministeriale del 19 aprile scorso. I beneficiari saranno contattati nei prossimi giorni dagli uffici comunali per il ritiro della lettera – strettamente personale - con il codice di riferimento, che darà diritto al ritiro della carta presso gli uffici postali.

La misura rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una carta prepagata Postepay, per acquisti di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati.

Le liste dei beneficiari del contributo sono state determinate, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale Masaf/Mef prot.210841 del 19 aprile 2023, tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); certificazione ISEE ordinario 2023 con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui dando precedenza, nell’ordine, ai nuclei familiari: composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. Per non incorrere nella decadenza del beneficio, i beneficiari della carta dovranno effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023.