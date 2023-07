Chiude l'ex funicolare del Piazzo, non ha passato il collaudo

I dettagli saranno dati in una conferenza stampa convocata per domani martedì 25 luglio, ma chiude l'ex funicolare del Piazzo.

L'impianto non ha passato il collaudo: secondo la relazione a firma dell'ingegnere incaricato, per problemi tecnici l'ascensore non può funzionare e sarà fermato per almeno una quindicina di giorni, a detta del primo cittadino. "Si dovrà procedere con un intervento complesso - spiega il sindaco Claudio Corradino - che implica lo smontaggio di alcune parti e il loro rimontaggio, un intervento di oltre 100 mila euro capitato tra capo e collo, inaspettato, ma dovuto al fatto che i lavori sono stati fatti male. Alla causa già in corso con la ditta costruttrice, aggiungeremo quindi anche questa cifra".

Il Piazzo non sarà comunque chiuso, il Comune prevede di riattivare il servizio navetta.