Mucrone Local, è davvero un bel gesto: volontari al lavoro al Rifugio Savoia

Nuova lodevole iniziativa del Mucrone Local. Come riportato sui propri canali social, i volontari hanno raggiunto il Rifugio Savoia per sistemare i locali della struttura.

“Poche parole e molti fatti – si legge nel post - Come promesso venerdì e sabato, con un gruppo di volontari, siamo saliti al Savoia e abbiamo iniziato un lavoro che avevano in mente da anni! Le foto parlano da sole! Un particolare ringraziamento a: Rifugio Rosazza, Funivie di Oropa, La Bufarola, Montagna Amica, CAI ma i veri eroi sono stati: Matteo, Francesco, Anita, Nicola, Corrado, Bibo, Ono, Zé, Mattia, Riccardo, Rob, René, Bill, Andrea S, Andrea C, Andrea DB, Luigi, Mizi, Paolo, Cossa, Max, Alessandro, Fabio, Beppe, Dede, Andre F, Valter, Valerio, Gionata e Marco. Il lavoro da fare è ancora tanto ma con l’aiuto e la dedizione di tanti ce la faremo”.

Non è la prima volta che il Mucrone Local ha strappato i titoli dei giornali con progetti e azioni degne di nota. Quasi un anno fa un gruppo si era portato nella conca di Oropa per ripulire l'area invasa da rifiuti di vario genere, più volte segnalata dai nostri lettori, con appelli e scatti fotografici. Non solo: nell'ottobre 2022 è avvenuto il rifacimento del tetto del Savoia e della stazione di partenza della Cestovia. A dimostrazione del profondo legame tra il sodalizio e le montagne biellesi.

