Lessona Summer Festival, l'edizione 2023 chiude col botto: sold out i concerti di Nomadi e Cristina D'Avena FOTO

Chiusura col botto per l'edizione 2023 del Lessona Summer Festival con i concerti di Cristina D'Avena (21 luglio) e i Nomadi (23 luglio). Entrambi gli appuntamenti sono andati sold out, con numeri da capogiro e feedback più che positivi tra gli spettatori.

Presenti non solo biellesi ma anche visitatori da tutte le province del Piemonte. “Possiamo dire che sono stati due eventi di caratura regionale e di questo ne siamo soddisfatti – spiega il presidente del Circolo Lessona Giuseppe Graziola – Pur rappresentando due generi diversi, sia Cristina D'Avena sia i Nomadi sono stati un'icona per molti e hanno rappresentato in pieno un'epoca nel mondo della musica”.

Come già sottolineato nei giorni scorsi, un occhio particolare è stato rivolto alla beneficenza. “Prima del concerto dei Nomadi sono state donate 4 carrozzine per le persone disabili: 2 sono andate alla locale casa di riposo; altre 2 al centro Don Franco Picco – sottolinea Graziola – Non solo: sono stati raccolti 3500 euro a favore del Progetto Bambini, curato dal Fondo Edo Tempia. In aggiunta altri 2500 euro per la famiglia di Giovanni Tosatto, lo storico manager dei Nomadi, mancato lo scorso aprile a soli 53 anni. Non solo musica ed eventi ma anche solidarietà: Lessona è anche questo”.

Infine, un grazie a tutti i volontari della macchina organizzativa: “Profonda gratitudine per tutti i membri dello staff che sono riusciti a reggere un evento lungo, difficile e complesso in modo inappuntabile”.