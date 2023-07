Un lettore: "La lenta agonia di Occhieppo Superiore"

Buongiorno Direttore.

Purtroppo la lenta agonia irreversibile dei servizi del nostro paesino ai piedi della valle Elvo , non ha tregua.

Dopo negli anni passati avere perso due banche con relativo bancomat , si è aggiunto il fiorista e in queste ore anche il giornalaio.

Sarebbe troppo facile dare la colpa alla chiusura alle auto per lavori di pavimentazione della via martiri (la via che attraversa il paese), anche se due mesi circa sono passati e chissà quanti ne passeranno ancora, però sta aiutando molto a mettere in difficoltà le attività.

Tutti sanno che togliere il traffico da un paese di passaggio non fa bene.

Ha chi mi chiede ancora oggi dove si trova Occhieppo Superiore ho sempre descritto quel paese che in 3 piazzette con comodo parcheggio trovi TUTTO.

Peccato dovrò cambiare descrizione.

Ancora due parole sulla pavimentazione, bellissima , d'effetto, ma non siamo a Courmayeur.