Vigliano, settimana delle Olimpiadi al Centro Estivo dei Salesiani

Lunedì scorso, 17 luglio, si è aperta con il discorso del sindaco Cristina Vazzoler e dell’assessore alle Politiche Giovanili Luca D’Andrea, la settimana delle Olimpiadi 2023 al Centro Estivo dei Salesiani.

“Si tratta di una tradizione consolidata – spiega Vazzoler – che ho avuto il piacere di aprire anche quest’anno. E’ davvero una gioia vedere le squadre di ragazzi fronteggiarsi in una competizione che, in ogni partita, rimarca quali siano i valori etici alla base dello sport. Il rispetto dell’avversario è sempre il cardine su cui si basa ogni sfida; vincere è sicuramente importante ma lo è ancora di più il rispetto delle regole e l’accettazione di qualunque esito. Lo spirito di comunità, di voglia di gioco e di sincera amicizia si respira in ogni momento di queste Olimpiadi. I miei complimenti a don Gianni Moriondo, a tutti gli animatori e ai ragazzi che partecipano con entusiasmo e lealtà”.