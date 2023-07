Scuderia Efferre, un Rally Lana quasi perfetto

Poteva essere una bella tripletta, con tre vittorie di classe ma purtroppo cosi non è stato. Andrea Boatti e Giuseppe Sboarina sono partiti molto bene sulla Renault Clio N3, subito al comando nella classe, si sono fermati per un problema meccanico sulla prova speciale di Curino. Un vero peccato per l'Under 25 che stava disputando una prova maiuscola. Ci hanno pensato gli altri due equipaggi ad alleviare il morale della scuderia Efferre. Castagna-De Marchi, su Peugeot 106 N2, hanno dimostrato ancora una volta di essere i protagonisti della N2, sulla lunga prova di Biella hanno lasciato scatenare la concorrenza per poi imporre il proprio ritmo, risultato: 31° assoluti, vincitori di classe N2 e terzi di gruppo, solo dopo le 4x4 N5. Vittoria in classe A0 anche per Andrea Robone e Luigi Bariani, impegnati sulla Fiat 600 Kit Car. Una gara tranquilla la loro, con il principale avversario costretto al Superrally, per Andrea occorreva arrivare al traguardo senza prendersi troppi rischi.

Nel prossimo fine settimana 29 e 30 Luglio, ancora tre equipaggi impegnati al Rally di Salsomaggiore Terme. Stefano Fanti e Marco Cappai, proveranno per la prima volta la Citroen DS3 N5, in una gara che hanno disputato la passata stagione con la Mitsubishi. Ci saranno anche Andrea Compagnoni e Paolo Maggi, su Peugeot 106 N2, per loro sarà la sesta edizione della gara ed il debutto in gara stagionale. Infine, nella versione storica, troveremo Gabriele Lovazzano e Sara Prazzoli sulla piccola Autobianchi A112. Per il pilota piemontese sarà il debutto negli storici, dopo l'esperienza nella regolarità Sport.