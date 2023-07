Giacomo Bellio e Lorenzo Ghione alla Chiavazzese '75

La Chiavazzese ‘75 rende noto ufficialmente che i giocatori Giacomo Bellio e Lorenzo Ghione vestiranno la maglia blu-cremisi nella stagione sportiva 2023/2024.

Giacomo Bellio, classe 2005, arriva da un trascorso giovanile molto importante in cui ha militato nell’A.S. Biellese per poi accasarsi al Borgosesia Calcio dove ha disputato il campionato Juniores Nazionali Under 19 con ottimi risultati, riuscendo ad andare anche a segno in alcune occasioni. Il nuovo giocatore chiavazzese è un centrocampista di ruolo mezz’ala, dotato di una grande tecnica che gli permette di avere una buona capacità di gioco e, grazie anche alla sua naturalezza riguardo la visione del gioco, gli permettono di essere un centrocampista completo seppur con ampi margini di miglioramento vista la giovanissima età. Anche se “nasce” prevalentemente come mezz’ala di centrocampo, Bellio può essere anche schierato come esterno di centrocampo ed attacco: ruoli che riesce a ricoprire con estrema disinvoltura.

Lorenzo Ghione, classe 2004, ha indossato fino alla scorsa stagione la gloriosa casacca bianconera dell’A.S. Biellese. Punto fermo e di riferimento della Juniores Regionale Under 19 nella stagione 2022/2023, Ghione si appresta a vivere il grande salto di qualità: quello tra i “grandi” della prima squadra. Centrocampista dotato di grande fisicità e centimetri di altezza, viene paragonato a Sergio Busquets per le sue movenze e caratteristiche. Abile interditore della linea mediana, Ghione è un centrocampista di quantità, vista la sua grinta e la sua naturalezza nell’impossessarsi della sfera quando è tra i piedi degli avversari, e di qualità siccome riesce a mixare un’eccezionale “garra” con un’importante tecnica di base individuale. Il giovane calciatore blucremisi, inoltre, risulta essere molto duttile in quanto può ricoprire più ruoli: dall’interno di centrocampo alla mezz’ala, fino ad essere schierato anche come terzino e difensore centrale.