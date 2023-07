“Grande soddisfazione per US Gaglianico dove Bah Burang approda alla Pro Vercelli il prossimo campionato”. Lo scrive, in una nota stampa, la società biellese guidata dal presidente Giuseppe Bifernino.

E aggiunge: “Il classe 2010 indosserà la bianca casacca nel campionato Giovanissimi nazionali anche per il prossimo anno. US Gaglianico e Pro Vercelli continueranno la collaborazione iniziata quest’anno”.