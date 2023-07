Ha regalato forti emozioni la 36° edizione del Rally Lana per la gioia di tutti gli appassionati di motori che hanno potuto osservare prove e prestazioni a bordo strada. Per l'occasione, il fotografo Ciro Simoni ha immortalato le scuderie presenti in diversi scatti fotografici: dal Biella 4 Racing, passando per Biella Corse, Biella Motor Team e il Novara Corse fino ad arrivare al Rally & Co.