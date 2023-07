Popolari in rete: "Diatriba politica sull'autoscala, ripicca infantile"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L'esempio che la diatriba politica sull' inaugurazione dell'autoscala dei Vigili del Fuoco rappresenta uno scenario politico che vive di ripicche e schermaglie infantili.

Ci sono situazioni da risolvere molto pesanti e disservizi da sistemare e il teatrino biellese si anima di esempi a dir poco deplorevoli. La politica e' un servizio al cittadino, ma questi signori se lo dimenticano! Noi "popolari in rete" critichiamo pesantemente questi atteggiamenti che non fanno che allontanare dalla partecipazione i cittadini. C'è bisogno di fare un passo indietro nel prevalere di questa o quella forza politica, ma non lo si capisce.. i cittadini vogliono fatti, progettualità confronto, ma hanno in cambio solo parole e promesse. Bisogna rimettere al centro dell'attenzione il bene del cittadino e ritornare a lavorare per esso coinvolgendolo nelle scelte che sempre più spesso sono calate dall'alto e non lo avvicinano".