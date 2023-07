Festa della Birra, bagno di folla a Netro a suon di musica FOTO

Bagno di folla a Netro per il secondo weekend di fila della Festa della Birra. Ancora una volta la manifestazione della Pro Loco si conferma come una delle mete più apprezzate dal pubblico biellese, come confermato dagli stessi organizzatori, pienamente soddisfatti dai numeri raggiunti nell'edizione 2023.

Buon cibo e musica gli assoluti protagonisti delle sere d'estate. Intanto stasera, 23 luglio, avrà inizio l'ultimo appuntamento della rassegna con l'esibizione di Sonia de Castelli, a partire dalle 21.30. Anche oggi, dalle 19.30 alle 22.30, sarà a disposizione il servizio navetta ogni 5 minuti ininterrottamente. Il percorso partirà dalla Strada Provinciale P500 fino all’aerea del Polivalente.