In distribuzione le carte solidali per l'acquisto di generi alimentari anche nel Biellese

In distribuzione la carta solidale per l'acquisto di generi alimentari anche nel Biellese

"Il Comune in questi giorni, ha spedito una lettera a 15 famiglie viveronesi, indicate dal Ministero Masaf/Mef, con la quale si specificano le modalità per ritirare ed attivare, recandosi all'Ufficio Postale, la carta prepagata del valore , una tantum, di € 382,50, per acquisto di generi alimentari come da elenco ministeriale . Nella eventualità di dubbi contattare gli uffici comunali. Questi fondi erano stati previsti nulla legge di Bilancio dello Stato del 2022".

Si tratta di una comunicazione che ha fatto sui social il Comune di Viverone nella giornata di ieri sabato 22 luglio. E' l'attuazione della misura "una tantum" che può contare sullo stanziamento da parte del Governo di 503 milioni di euro e prevede il rilascio di una prepagata Poste pay del valore di 382,50 euro.

Nei giorni precedenti comunicazioni simili erano state fatte da altri Comuni: tra questi Candelo, dove ne sono state consegnate 80 e Vigliano, dove sono 84 i nuclei beneficiari di questo aiuto.

Possono usufruire di questi sussidio le famiglie che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro e che non godono di altri sussidi come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di assicurazione sociale per l’impiego – naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – dis-coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito o cassa integrazione guadagni-cig.

Spetta a ciascun comune comunicare ai beneficiari tramite una lettera le istruzioni per il ritiro della carta alimentare presso gli sportelli postali, esattamente come ha fatto Viverone. Il titolare dovrà portare con sè la lettera che contiene il codice fiscale abbinato al codice della Poste pay assegnata. Per evitare che il contributo sia disattivato sarà però necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre.