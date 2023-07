Zumaglia, crolla pianta sulla strada per Pettinengo: in azione Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco in azione per una pianta caduta sulla sede stradale. È successo intorno alle 7.30 di oggi, 23 luglio, tra i comuni di Zumaglia e Pettinengo. Sul posto le squadre per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell'area colpita.