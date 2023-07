Dolore immenso nel Biellese per la morte di Tessa Simon, il ricordo della Croce Rossa

Immenso dolore nel Biellese per la tragica e prematura scomparsa di Tessa Simon, molto conosciuta in tutto il territorio, specialmente per il suo impegno nella Croce Rossa di Cavaglià, come volontaria.

A ricordarla, in queste ore, proprio i colleghi della CRI Biella sui propri canali social: “Questa è una notizia che mai avremmo voluto dare: è mancata Tessa Simon, volontaria di Cavaglià ed assidua operatrice anche presso il nostro Comitato. Di lei, oltre al tempo dedicato ad alleviare le sofferenze altrui, ci rimarranno il ricordo del suo sorriso e della sua determinazione, il valore della sua amicizia. Ci stringiamo in un silenzioso abbraccio unitamente ai famigliari ed agli amici che ora la piangono con dolore. Buon viaggio Tessa”.

Parole di cordoglio e vicinanza anche dal Comitato di Cavaglià della CRI: “Venerdì 21 luglio 2023. Siamo in partenza per un servizio all'Alpàa di Varallo. Siamo carichi e felici ma le notizie spengono il sorriso. Sul foglio delle disponibilità sei ancora segnata in fondo alla lista dei nomi. Ti cancelliamo perché non potrai più farci compagnia. Penseremo noi a coprire il buco, come facciamo sempre con gli amici colleghi.Ci sarà sempre qualcuno a raccogliere il testimone di chi ha corso con noi. Buon viaggio Tessa”.