Biella, incidente stradale tra tre mezzi in via Cottolengo FOTO

Incidente stradale a Biella. È successo intorno alle 11 di oggi, 23 luglio, in via Cottolengo: al momento, è ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro che avrebbe visto coinvolti tre mezzi, due auto e un furgone.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Il traffico è ora rallentato in ambo le direzioni.