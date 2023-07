A Pralungo si ricorda Luigi Melis attraverso i suoi pensieri e le sue poesie

Martedì 25 luglio, alle 21, presso la Biblioteca Comunale di Pralungo ci sarà un incontro per ricordare Luigi Melis, scomparso nel giugno di quest'anno dopo una breve malattia. Qui, verrà raccontato da chi lo conosceva bene ma soprattutto attraverso le sue poesie, i suoi pensieri che sono stati raccolti dal figlio Giorgio.

"Ho conosciuto Luigi purtroppo troppo tardi - spiega il sindaco Raffaella Molino - Era una persona colta e sensibile, conversare con lui per me è sempre stato piacevole oltre che fonte di conoscenza. In uno degli ultimi incontri, mi aveva letto alcune sue poesie, le ho trovate subito molto belle. Non solo: in quei giorni per promuovere la nostra biblioteca avevo pensato di regalare dei libri ai genitori delle scuole e come segnalibro avevamo messo alcune sue poesie, una sorpresa di cui era stato molto contento. Luigi ha una storia da raccontare che merita di essere ascoltata, uomo di umili origini ma ricco di intelligenza e carattere il quale a fronte di molte difficoltà ha saputo costruirsi una vita piena di affetti e di soddisfazioni, un esempio da portare soprattutto alle nuove generazioni."

Luigi Melis nasce in Barbagia nel 1946. Gli anni della sua infanzia sono segnati da un incidente che lo costringe a trascorrere cinque anni in ospedale a Cagliari lontano dagli affetti della famiglia. Tornato al paese a 7 anni, cresce con i ritmi e le consuetudini propri della vita di campagna in un’Italia ancora in grande sofferenza per la crisi economica conseguente alla guerra appena terminata. Proprio questa sua prima esperienza di vita affina la sua sensibilità alla ricerca della bellezza nella semplicità che cela raffinatezza ed intensità interiore.

Come spesso accadeva nella seconda metà degli anni ’60 a chi viveva nelle regioni più depresse economicamente della nostra penisola, anch’egli si trasferisce a Biella per lavoro. Svolge così le sue mansioni presso una famiglia biellese dove ha la possibilità di crescere lavorativamente e umanamente, ritrovandosi in una realtà in cui prioritari erano i valori educativi. Nel 1969 conosce la sua amata Maria Teresa, la sposa e nel 1973 nasce il tanto atteso figlio Giorgio.

Trascorre gli anni del suo matrimonio, vivendo la sua famiglia con amore e serenità. Sempre battagliero in Ospedale, dove ha prestato servizio per 35 anni come impiegato a diretto contatto con il pubblico, ha posto come principio fondante l’essere sempre al servizio dei malati, che hanno bisogno più che mai di una voce amica che li ascolti e si prodighi alla risoluzione degli ostacoli del momento.

Fin dall’infanzia il suo animo sensibile lo spinge a scrivere poesie: purtroppo le opere sono andate perse. Solo dal 2012, anno della scomparsa della sua amata Maria Teresa, decide di conservare i suoi scritti, che hanno scandito le stagioni della sua esistenza e fra questi anche quelli segnati dalla malattia di questi ultimi anni che non hanno intaccato il suo profondo rispetto verso la vita condividendo in serenità con i suoi affetti ogni singolo giorno.