Taglio piante lungo la strada Barazzetto Vandorno

Nei prossimi giorni il Comune ha in previsione di eseguire lavori relativi al taglio della vegetazione lungo la strada Barazzetto Vandorno e per questo motivo ha disposto modifiche alla viabilità.

Il giorno il cui si provvederà all'intervento è giovedì 27 luglio. E per permettere all'impresa di lavorare in sicurezza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa , previo posizionamento dei cartelli ALMENO 48 ORE PRIMA lungo la strada Barazzetto Vandorno il 27 dalle 8,00 alle 17,00.