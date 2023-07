Nidi a Biella: uffici al lavoro per ampliare l'orario del servizio al pomeriggio

Per il terzo anno consecutivo la Regione Piemonte permette di ampliare gli orari degli asili nido comunali a parità di tariffa con un investimento di 3,4 milioni di euro che vuole aiutare le famiglie ed incrementare l’occupazione femminile. E Biella è tra i Comuni che aderirà a questo progetto.

In particolare, gli uffici stanno predisponendo gli atti necessari all’attivazione del servizio di congedo per gli asili nido, al fine di garantire un prolungamento del normale orario di frequenza per quelle famiglie che hanno manifestato questo tipo di esigenza. Il servizio permetterà di attivare il post-orario della durata di 1 ora e 30 presso i nidi a gestione diretta “Lidia Lanza”- Roggie e “Annalena Tonelli - Vernato e di 1 ora nei nidi a gestione indiretta “Alba Spina”- Chiavazza, “Maria Bonino”- Masarone, “Virginia Majoli Faccio”- Pavignano posticipando la chiusura dei servizi alle ore 18.00.

Per quanto riguarda le ammissioni di nuovi bimbi il numero di posti attivati per il nuovo anno educativo risultano saranno:

Per quanto riguarda i nidi a gestione indiretta restano invariati:

1. Chiavazza: 30 tp + 6 pt

2. Masarone: 30tp + 12 pt

3. Pavignano: 16 tp + 6 pt

Nelle strutture a gestione diretta “Lidia Lanza”- Roggie e “Annalena Tonelli – Vernato, sulla base del personale presente, l’articolazione dell’orario di servizio degli stessi, l’organizzazione educativa e considerato altresì la fascia di età dei bambini ammessi (lattanti e/o divezzi), il numero dei posti attivabili e complessivi sarà così individuato:

“Lidia Lanza” - Roggie: 65 posti complessivi

- “Annalena Tonelli”- Vernato: 38 posti complessivi