All'Alliance Francaise Biella il Comune assegna una nuova sede

L'Alliance Francaise Biella da settembre non si troverà più alla Pietro Micca, tra le scuole che nei prossimi mesi sarà interessata dai lavori, ma avrà la sede in Biella, Via Ivrea n. 71 (Condominio Vigna) al piano rialzato.

A concedere i locali è il Comune che ha previsto una durata del contratto di anni 6 che potranno essere rinnovati tacitamente di sei anni in sei anni (qualora non venga data disdetta da una delle parti sulla base delle modalità e tempistiche contrattualmente previste).

L'Alliance Francaise Biella è un’istituzione di diritto locale senza scopo di lucro operante nell’area biellese dal 1947, affiliata all’Alliance Francaise di Parigi nel 1948 ed è divenuta membro della Federazione delle Alliances Francaises in Italia creata nel 1996.

Dietro alla scelta del Comune il fatto che questa realtà favorisca "L'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte di singoli cittadini, famiglie, associazioni, imprese e comunità, senza che ciò possa costituire criterio di preferenza per l'affidamento dell'effettiva gestione di servizi; impronti la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, gli Enti di Area vasta, i Comuni dell'area biellese e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi rappresentativi civili e religiosi, coinvolgendoli nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Ente che tali organismi possono adeguatamente esercitare".