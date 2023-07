Piccoli comuni: due bandi di finanziamento, ecco le indicazioni della Provincia di Biella

Sono numerosi i bandi di finanziamento ai quali gli enti possono partecipare, in forma singola o associata, con scadenza in autunno o inverno dell'anno in corso.

In particolare si segnalano due bandi dedicati ai piccoli comuni (con popolazione fino a 5mila abitanti), o alle unioni di piccoli comuni:

1. Bando Pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni

DESTINATARI: Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, come individuati dal DPCM 23 luglio 2021 (e allegato A) con criteri fissati dalla stessa legge 158.

SCADENZA: la procedura sarà attiva dalle 0:00 del 15 luglio alle 23:59 dell’ 8 agosto 2023.

LINK: Primi adempimenti: Entro il termine perentorio di 25 giorni (decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale) ciascun Ente deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale PEC compilando il questionario accessibile dalla sezione “Bando piccoli Comuni” del sito del Dipartimento Casa Italia - https://www.casaitalia.governo.it https://www.casaitalia.governo.it/generali/

https://www.anci.it/piccoli-comuni-progetti-di-riqualificazione-ecco-il-bando-e-tutte-le-info-utili/

2. Bando del Ministero del Turismo per progetti di valorizzazione dei piccoli Comuni a vocazione turistica

DESTINATARI: Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sia in forma singola che associata (es. Unione di Comuni).

SCADENZA: la procedura sarà attiva dalle ore 12.00 del 17 luglio 2023 alle ore 12.00 del 9 settembre 2023.

LINK: https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-per-i-piccoli-comuni-a-vocazione-turistica/

Per questo secondo bando è stata approntata dal Ministero del turismo una pagina molto utile, contenente tutte le info e la modulistica necessaria per partecipare: https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MT_005