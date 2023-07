Graglia, lavori in corso sulla provinciale del Santuario - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso da mercoledì 19 luglio a Graglia, all’altezza del km 1+910 della Strada Provinciale 511 del Santuario, dove si sta eseguendo la ricostruzione di una porzione di muro di contenimento a sostegno del corpo stradale, crollata nei giorni scorsi.

Fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità e di sicurezza sul unto saranno in vigore il senso unico alternato regolato da segnaletica verticale, ed il limite di 30 km/h in prossimità del restringimento della carreggiata stradale.