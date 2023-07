Miagliano, manutenzione straordinaria, terminato il primo cantiere

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria relativi al primo cantiere 2023, finalizzati alla messa in sicurezza dei piani viari del Comune.

L’intervento segue il primo lotto concluso nel 2022 che aveva interessato l’intera tratta di via Lanati (strada per frazione case code) e il secondo che aveva compreso p.za Dante Alighieri e le vie Alessandro Volta, Molinaro e via IV Novembre.

Il progetto corrente ha previsto il consolidamento dei piani stradali, stesura di nuovo manto bitumoso, atto peraltro a ripristinare il corretto deflusso delle acque piovane, livellamento dei chiusini oltre alla nuova segnaletica orizzontale. Le tratte oggetto di intervento sono viale Rimembranza e le vie XXV Aprile e reg. Titin, dall’intersezione con via Padre Greggio/via IV Novembre e fino al ponte tra i Comuni di Miagliano e Sagliano Micca.

Prosegue quindi a ritmo serrato la riqualificazione del territorio, con previsione nel 2024 di avvio di un quarto lotto che dovrebbe coprire le vie centrali del paese.

L’intervento che ha impegnato risorse prossime agli 82.000€ è stato integralmente finanziato in ragione.