Fuoristrada: Tecnolgy solution e C.F. Promotion da record

Si svolgerà questo fine settimana a Fara Novarese la quarta prova del trofeo Italia ed è ufficiale la partecipazione dei biellesi Bonino Alberto e Letizia Lebole.

Le due aziende leader nella costruzione della telaistica e delle sospensioni hanno lottato contro il tempo per ricostruire la mini Tdi dopo lo spaventoso incidente accaduto a Serena Rodella nella pista di Sassello. "Sono senza parole per il lavoro svolto dal mio team ", afferma Bonino che , ancora incredulo potrà prendere il via alla gara.