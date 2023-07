Eventi sportivi 2023 e promozione sportiva: scade lunedì il termine per la richiesta dei contributi regionali

Sul sito della Regione Piemonte sono pubblicati due nuovi bandi sullo sport: entrambi con scadenza il prossimo 24 luglio alle 12, il primo è incentrato sugli eventi sportivi, mentre il secondo riguarda più in generale l’attività sportiva.

1 – Contributi a sostegno degli eventi sportivi 2023Oggetto del bando sono manifestazioni sportive già svolte o che si svolgeranno quest’anno sul territorio regionale, divise in Eventi Sportivi (ES) e Grandi Eventi Sportivi (GES).Per quanto riguarda l’ambito paralimpico, possono presentare domanda solo le Asd organizzatrici di manifestazioni inserite nel calendario stilato su segnalazione delle federazioni e pubblicato sul sito del CIP Piemonte.

Ulteriori eventi potranno essere comunicati nel mese di settembre e diventare oggetto di un secondo bando.

2 – Progetti di promozione sportiva 2023/2024

Il bando si divide in tre parti: progetti di “Sport per tutti” (Misura B1.1, per enti di promozione sportiva, associazioni benemerite e Comuni), “Progetti a favore dei soggetti con disabilità” (Misura B1.2, rivolta ad associazioni sportive) e progetti per la promozione della pallapugno e della Pallatamburello (Misura B2.1.3).

Per quanto riguarda la seconda, il contributo massimo erogabile per ciascun progetto o iniziativa è di 20.000 € fino al 70% dei costi. Fra le spese ammissibili rientrano, ad esempio: affitto impianti, noleggio attrezzature, coperture assicurative, compenso tecnici e giudici ecc.

Per qualunque informazione o chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo sport@regione.piemonte.it.