Re.A.C.T - Residenza Artistica e Creativa "La Trappa" sull’improvvisazione e sull’ascolto

Dal 28 al 30 luglio torna a Suoni in movimento l’appuntamento con Re.A.C.T, la Residenza Artistica e Creativa La Trappa, tappa fra le più prestigiose con la creatività promossa dalla rassegna che quest’anno porta l’emblematico titolo di Concerto Italiano. Re.A.C.T, in particolare, è un progetto nato nel 2021 per esplorare il mondo dell’improvvisazione musicale libera, immergendo i musicisti nella magia dell’ambiente di questo luogo immerso nella natura che è la Trappa di Sordevolo e favorendo, così, la coesione tra paesaggio e persone.

Il tema di questa edizione sarà quello della Canzone Italiana e la conduzione della Residenza sarà affidata al trio di Alessandro Centolanza voce e chitarra e degli Splendidi, Tazio Forte alla fisarmonica e Jimmy Catagnoli al sassofono. A questo trio di base si uniranno tutti gli altri musicisti che aderiranno a questa tre giorni di immersione totale nell’ambiente e nella musica: due i giorni di prove, quindi, il 28 e 29 luglio. Domenica 30 in programma un concerto al quale verrà offerto l’esito di questo lavoro: in programma le musiche della grande Canzone italiana rilette nei giorni della residenza e restituite al pubblico. Un modo quindi per innovare il panorama artistico creando nuove occasioni di incontro e per regalare al pubblico, complice un ambiente così magico, la musica da un nuovo punto visuale.

Gli artisti: Alessandro Centolanza accompagnato dalla sua voce e la sua chitarra; Tazio Forte con il suono armonioso della fisarmonica; Jimmy Catagnoli al sassofono