La pazienza, protagonista al prossimo congresso dei Testimoni di Geova

In un’epoca come la nostra, caratterizzata dal “tutto e subito”, stress e scarso autocontrollo, la pazienza non è più considerata una virtù. Per molti essere pazienti significa rassegnarsi agli eventi della vita. Cos’è la pazienza? Essere pazienti può migliorare la nostra vita e i rapporti con gli altri? A queste e ad altre domande risponderà il congresso dei Testimoni di Geova del 2023 dal tema “Siate Pazienti” in programma dal 18 al 20 agosto 2023 nella Sala dei Congressi di Cameri. Otre 3.000 i delegati delle province di Biella, Novara e Vercelli che parteciperanno all’evento.

“La pazienza è una qualità importante che può essere utile a tutti nella vita quotidiana”, dice Daniele Clementi portavoce dei Testimoni di Geova per il Piemonte. “Trascorrere tre giorni approfondendone gli aspetti e il valore pratico, attraverso esempi tratti dalla Bibbia, sarà molto istruttivo”.

Uno dei momenti più attesi sarà il battesimo dei nuovi fedeli per immersione totale in acqua, secondo il modello stabilito da Gesù descritto nei Vangeli. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati circa 3.200 e nel mondo oltre 145.000.

Daniele Clementi spiega: “Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta anche grandi cambiamenti, hanno studiato la Bibbia sicuramente per molti mesi, spesso per anni”.

Da oltre 100 anni i Testimoni di Geova tengono congressi in stadi, arene, centri fieristici e teatri in tutto il mondo. Ad aprile 2020 erano stati sospesi gli eventi in presenza a causa della pandemia. Dopo aver ripreso le riunioni e il ministero pubblico nel 2022, l’estate 2023 segna la prima volta in cui i Testimoni di Geova si riuniscono in grandi eventi in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sul programma dell’evento o per trovare altre date e sedi dei congressi, ben 75 quelli organizzati in Italia, visitare il sito jw.org e navigare nella scheda “Chi siamo”.