Perché i servizi di traduzioni pubblicitarie sono fondamentali per il successo di un'azienda?

La capacità di comunicare efficacemente il proprio messaggio pubblicitario ha sempre rappresentato un caposaldo delle campagne di marketing di un'azienda. Oggi, per via della globalizzazione, è più importante che mai rompere le barriere non solo geografiche, ma anche linguistiche. Ciò può essere fatto rivolgendosi ad un servizio di traduzioni pubblicitarie di livello professionale, con madrelingua esperti. In questo articolo, quindi, scopriremo insieme perché tali servizi sono fondamentali per il successo di qualsiasi impresa.

Cosa si intende per servizi di traduzioni pubblicitarie?

La traduzione pubblicitaria è un settore piuttosto complesso, per via della necessità di convertire i lettori e i visitatori di un sito web o e-commerce. Di conseguenza, la localizzazione degli slogan, dei claim, delle campagne promozionali e degli spot deve raggiungere un livello di perfezione assoluta. Non a caso, le aziende specializzate in servizi di traduzioni pubblicitarie, fra cui troviamo Eurotrad, non si limitano alla semplice traduzione. Lo scopo, infatti, è localizzare: ovvero convertire un qualsiasi testo tenendo a mente anche la cultura del paese di riferimento.

Una traduzione promozionale degna di questo nome deve tener conto di aspetti come gli usi e i costumi, i comportamenti del consumatore e tutte quelle sfumature che cambiano da paese a paese. In altre parole, non si tratta solo di "dire la stessa cosa in un'altra lingua", ma di "dire la cosa giusta in qualsiasi lingua", in modo da adattarsi ad ogni possibile mercato.

L'importanza delle traduzioni per il marketing

Oggi il commercio elettronico consente di raggiungere qualsiasi pubblico attraverso le maglie del web. Anche il marketing, di conseguenza, deve adattarsi e diventare multicanale, prevedendo degli interventi focalizzati sull'online e sul digitale. Come detto, un'azienda che vuole espandersi a livello internazionale deve essere in grado di comunicare con i clienti in diverse lingue, dalle ADS fino alla localizzazione del sito web o dell'e-commerce.

Innanzitutto, una traduzione accurata e culturalmente appropriata del materiale pubblicitario può migliorare notevolmente la percezione dell'azienda (e dunque il suo branding) nei mercati stranieri. Un messaggio adatto ad un certo target linguistico può aiutare a costruire un clima di fiducia e di affinità intorno al marchio dell'impresa. Ciò favorirà aspetti come la fidelizzazione, il che avrà un tornaconto positivo non solo a livello di awareness del marchio, ma anche in termini di vendite e dunque di fatturato.

Naturalmente la localizzazione delle campagne di marketing rende queste ultime molto più efficaci, in quanto il messaggio potrà rispecchiare la cultura e i valori del pubblico verso il quale viene rivolto. In sintesi, aumenta la probabilità di ottenere una risposta positiva e dunque di convertire di più.

Traduzioni pubblicitarie: cosa comprendono?

I servizi di traduzioni pubblicitarie coprono un ampio spettro di materiali e di canali promozionali. Si parla ad esempio dei cataloghi, delle brochure e dei depliant, fondamentali per chiarire quali servizi o prodotti offre l'azienda. Non potremmo poi non citare la traduzione e la localizzazione dei siti web vetrina e degli e-commerce, insieme agli slogan promozionali e alle ADS online. Anche gli spot pubblicitari, siano essi televisivi o radiofonici, rientrano in questo pacchetto, e lo stesso discorso vale per i comunicati stampa.