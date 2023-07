Muore a 83 anni Franco Martinotti, per tutti: "Un uomo amabile e gentile"

All'età di 83 anni è mancato Franco Martinotti, "Un uomo amabile e gentile" come lo ricordano le persone che lo conoscevano.

Franco ha lavorato come idraulico per molti anni a Vigliano dove aveva il negozio, mentre una volta in pensione amava curare il suo laghetto a Valdengo, dove abitava.

"Era una persona davvero straordinaria che mancherà a tanti - ricorda chi lo ha conosciuto -. Ha svolto il suo lavoro con passione e tutti gli volevano bene. Gli piaceva curare l'orto. E la sua famiglia era molto unita".

Franco Martinotti lascia la moglie Margherita Sportelli e le figlie Chiara ed Eliana con Andrea a Federico e gli adorati nipoti Lorenzo, Letizia, Leonardo e Ludovica.

Il rosario sarà recitato a Valdengo domani, domenica 23 luglio, alle ore 20 a San Biagio, mentre il funerale, affidato all'impresa Bonino, sarà lunedì alle 10 sempre a San Biagio.

In attesa delle esequie il caro Franco si trova presso la sala commiato Bonino in via Quintino Sella a Valdengo dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18.